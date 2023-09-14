Пожилая женщина погибла во время пожара в квартире на северо-востоке Москвы Фото: прокуратура Москвы

88-летняя женщина погибла в результате пожара на северо-востоке Москвы. Как рассказали в Следственном комитете России по столице, она отравилась продуктами горения. Проводится доследственная проверка.

Ранее сообщалось, что на улице Северный бульвар произошел пожар в квартире на втором этаже. Двух человек, в том числе одного ребенка, спасли.

В СКР сообщили, что после ликвидации возгорания в соседней квартире нашли тело пожилой женщины. Теперь правоохранителям предстоит выяснить все детали произошедшего и установить причины пожара. Следователи осматривают место происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская.

В прокуратуре Москвы добавили, что уже есть версия случившегося. По предварительным данным, соседка погибшей во время ссоры с супругом разлила горючую жидкость и подожгла. После этого огонь начал распространяться по квартире. Женщина госпитализирована. Подтвердит или опровергнет эту версию экспертиза.