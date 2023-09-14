До +22 градусов тепла и сухую погоду пообещали москвичам 14 сентября Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве в четверг, 14 сентября, синоптики прогнозируют теплую и сухую погоду. Об этом сообщает сайт Гидрометцентра России. В столице обещают до +22 градусов и отсутствие осадков.

В течение дня ожидается переменная облачность. Днем воздух прогреется до 20-22 градусов. Осадков не будет, считают специалисты.

Ночью характер погоды не изменится: по-прежнему будет пасмурно и без дождей. Температура воздуха резко снизится до +4-6 градусов.

Днем будет дуть южный ветер скоростью 5-10 метров в секунду. К ночи он стихнет. Москвичей ждет превышающую норму атмосферное давление в 751-752 мм ртутного столба.

Ранее KP.RU писал, что по ночам на столицу опускается густой туман, из-за которого несколько дней подряд спасатели объявляют экстренное предупреждение.