Вильфанд предупредил жителей Московского региона о заморозках в выходные Фото: Олег ЗОЛОТО

В выходные, 16-17 сентября, в Московском регионе ожидаются первые заморозки. Местами столбики термометров опустятся до минус 2 градусов, рассказал Агентству городских новостей «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как сообщил метеоролог, в ночь на воскресенье, 17 сентября, в столице прогнозируют температуру в +3–5 градусов. В Московской области термометры покажут от нуля до плюс пяти. Местами воздух остынет и вовсе до минус двух градусов.

Предстоящие заморозки связаны с деятельностью антициклона. Погода в течение нескольких дней будет малооблачная, из-за чего и похолодает.

При этом днем температура будет по-прежнему высокой. В воскресенье, 17 сентября, ожидают до плюс 20 градусов.

Ранее KP.RU писал, что 14 сентября в столице прогнозируется теплая сухая погода с температурой в 20-22 градуса выше нуля. Ночью похолодает до +4-6.