Терапевт Кованжи посоветовала скандинавскую ходьбу при осенней хандре Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Терапевт Евгения Кованжи порекомендовала наладить режим дня, питание, чаще гулять и ввести в свою жизнь физическую активность, чтобы справиться с возможной осенней хандрой. Об этом специалист рассказала NEWS.ru.

В качестве примера физической активности врач привела скандинавскую ходьбу.

— Заниматься ею могут те, у кого нет артрита или артроза коленных или голеностопных суставов. Также эта нагрузка противопоказана людям с артрозом тазобедренных суставов. Боли в спине, остеохондроз, грыжи позвоночника не являются противопоказанием для скандинавской ходьбы, — предупредила Кованжи.

Эта аэробная нагрузка хорошо тренирует сосуды сердца и легких, предотвращает развитие гипертонической и ишемической болезней.

Начинать ходить с палками стоит с 5-8 минут, от трех раз в неделю и чаще. Для занятий нужно выбирать теплую и непромокаемую, но свободную одежду. В холод утеплиться поможет термобелье и шапка. Главный критерий обуви для скандинавской ходьбы заключается в ребристой обуви.

Палки должны доходить до ребер, чтобы нагрузка распределялась равномерно, добавила врач.

Ранее кандидат психологических наук Владимир Шляпников рассказал, что осенняя хандра у здоровых людей практически не заметна и проходит сама по себе за пару недель.