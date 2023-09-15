В Москве 30 человек эвакуировали из-за возгорания в административном здании Фото: Мария ЛЕНЦ

Утром 15 сентября, в пятницу, произошел пожар в доме 157, строение 9 по Дмитровскому шоссе. Это оказалось административное здание. Из него эвакуировали 30 человек, рассказали в экстренных службах.

В здании загорелся светильник и потолок. Огонь охватил площадь в один квадратный метр. К настоящему моменту возгорание уже ликвидировали. Пострадавших нет.

Ранее KP.RU рассказывал о пожаре в жилом доме на Северном бульваре. После тушения пожара в одной из квартир, обнаружили мертвой живую по соседству пожилую женщину.

Позже выяснилось, что возгорание произошло из-за того, что жительница сгоревшей квартиры подожгла себя во время ссоры с мужем. Возбуждено уголовное дело. Следователи рассматривают разные версии случившегося. Женщина и ее муж госпитализированы, допросить их пока не получается.