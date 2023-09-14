СКР о пожаре на северо-востоке Москвы: женщину мог поджечь ее знакомый Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего в жилом доме на Северном бульваре столицы, где сгорела квартира. Как рассказали в СК России по Москве, вероятно, что женщина сама подожгла себя. Но также возможно, что это сделал ее знакомый.

Напомним, утром 14 сентября пожарные потушили возгорание в квартире на Северном бульваре, 17. Огонь бушевал в жилых помещениях на втором этаже. В соседней со сгоревшей квартире нашли тело пожилой москвички, скончавшейся из-за отравления продуктами горения.

Основной версией случившегося называют поджог. Жительница сгоревшей квартиры облила себя и вещи горючей смесью во время ссоры с мужем. Их госпитализировали с ожогами.

Вместе с тем рассматриваются и другие версии произошедшего, добавили в Следственном комитете. Одна из них — поджог женщины ее знакомым. Как ранее писал KP.RU, возбуждено уголовное дело о непреднамеренном убийстве. Правоохранители ждут разрешения врачей, чтобы допросить пострадавших.