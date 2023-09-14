Уголовное дело возбудили после смерти женщины при пожаре в Москве Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По факту гибели женщины в результате пожара на северо-востоке Москвы возбуждено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете России по столице. Расследование ведется по статье о причинении смерти по неосторожности.

Напомним, утром 14 сентября 2023 года пожарные ликвидировали возгорание на втором этаже девятиэтажки на Северном бульваре. Было спасено два человека. После тушения в квартире по соседству нашли тело пожилой женщины. Она отравилась продуктами горения.

СКР сообщает, что пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем жительницей сгоревшей квартиры. Ее и других домочадцев доставили в столичную больницу.

Следователи продолжают работу на месте происшествия. Назначены экспертизы, допрашиваются очевидцы произошедшего. После получения разрешения врачей будут допрошены пострадавшие.

В прокуратуре столицы же рассказали, что женщина специально устроила поджог, облив мебель и личные вещи горючей жидкостью. Как писал KP.RU, произошло это во время ссоры с мужем. Эта версия проверяется.