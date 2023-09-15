Прокуратура Москвы: виновник ДТП у Белорусского вокзала был пьян и ехал без прав Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Прокуратура Москвы обнародовала предварительные данные о виновнике ДТП в центре Москвы, где пострадали пять человек. Устроивший аварию молодой человек не имеет прав, а также оказался пьян. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

Напомним, авария с участием двух машин произошла на 1-ой Тверской-Ямской улице, возле Белорусского вокзала. «Мерседес» ехал слишком быстро, врезался во что-то на обочине, перевернулся. Затем по инерции он пересек перекресток и въехал в сзади в попутно следовавшее такси. В результате, в аварии пострадали пять человек. Одна из пассажирок такси находится в тяжелом состоянии.

Предварительно, за рулем немецкой иномарки находился 21-летний водитель без прав. Он был в состоянии алкогольного опьянения. За последний год он около 1000 раз превысил скорость.