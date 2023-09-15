Сергунина рассказала о цикле онлайн-лекций об искусстве для детей и взрослых

Фото: пресс-служба Депкульта

Старт нового цикла онлайн-лекций об искусстве намечен в Москве на 21 сентября. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Слушателями могут стать горожане любого возраста. А выступят перед ними педагоги городских школ и колледжей искусств, а также вузов. Открывающую этот цикл лекцию посвятят первым шагам в профессии, необходимым начинающему артисту. Напомним, такие встречи начали проводить при поддержке Департамента культуры столицы в 2021 году. На них участники узнают о новых направлениях в музыке, литературе, живописи, известных российских художниках, писателях и других творческих людях.

«На данный момент прошло больше 115 тематических лекций. До конца года запланировано еще 13 занятий. Часть из них посвятят русским народным инструментам и музыке», — отметила Наталья Сергунина.

Например, на лекциях 26 и 27 сентября расскажут, как освоить знаменитый на весь мир народный инструмент - балалайку. В октябре также состоится прямой эфир, посвящённый игре на домре, гуслях и фортепиано. А еще слушателей ждут в этом сезоне дискуссии о творчестве русского хорового дирижера Павла Чеснокова, автора более 500 хоровых пьес.

Любое занятие доступно по онлайн-регистрации на официальном сайте проекта. По традиции каждая лекция завершается ответами спикеров на вопросы участников с помощью чата.