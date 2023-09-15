Терапевт Видяскин: физическая активность поможет снизить давление без лекарств Фото: Михаил ФРОЛОВ

Терапевт Игорь Видяскин в разговоре с NEWS.ru поделился советами о том, как можно снизить артериальное давление без приема лекарств. В этом помогут регулярные занятия физкультурой, рассказал он.

Среди физических упражнений, которые подходят для снижения давления, врач перечислил ходьбу, плавание, езду на велосипеде или йогу. Минимальное время, которое стоит уделять нагрузкам — 30 минут в день. Усилить эффект можно с помощью расслабляющих практик. Например, медитаций, массажа или глубокого дыхания.

Также поможет в снижении артериального давления увеличенное потребление овощей и фруктов, цельнозерновых и нежирных продуктов, богатых белками. Обратный эффект несут соль и продукты с насыщенными жирами. Видяскин призвал избегать употребления алкоголя и никотина.

— Если у вас избыточная масса тела, учитывайте, что ее снижение поможет снизить и давление. Старайтесь поддерживать здоровый вес путем сбалансированного питания и умеренной физической активности. Кофеин может временно повысить артериальное давление. Если часто пьете кофе, постарайтесь избавиться от этой привычки и заменить кофейные напитки на альтернативы без кофеина, — посоветовал терапевт Видяскин.

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