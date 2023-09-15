Терапевт Тимощенко: алкоголь, жиры и консерванты больше всего бьют по печени Фото: Shutterstock

Наиболее вредны для печени алкоголь, психоактивные и наркотические вещества, поступающие в организм через ЖКТ, а также консерванты. Об этом рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко.

Медик перечислила вещества и продукты, негативно влияющие на печень. На первом месте оказались токсиканты — алкоголь, медикаменты, психоактивные или наркотические вещества, попадающие в организм через желудок. Далее идут насыщенные жиры и добавленный сахар, которые провоцируют жировую болезнь печени. Негативно на печень влияют и избыток красителей и других консервантов, добавила Тимощенко. Особенно много их в сладких газированных напитках и кондитерских изделиях.

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