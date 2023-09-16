Торговый центр загорелся на северо-западе Москвы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пожар начался в торговом центре на северо-западе Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по столице. В момент ЧП в здании никого не было.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в 9:25 в субботу, 16 сентября. Горит трехэтажное здание торгового центра по адресу 73-й км МКАД, дом 7. По данным из открытых источников, по указанному адресу находится ТЦ «Арфа».

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее KP.RU писал, что утром 15 сентября, в пятницу, произошел пожар по адресу Дмитровское шоссе, дом 157, строение 9. Огонь в административном здании разгорелся после того, как вспыхнул светильник. В итоге возгорание охватило один квадратный метр по потолку. Его оперативно потушили. Из здания эвакуировали 30 человек, пострадавших нет.