В Москве мужчина изнасиловал и ограбил малознакомую женщину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В одном из скверов на северо-востоке Москвы 36-летний мигрант выпивал спиртные напитки с малознакомой женщиной. После этого он изнасиловал ее, а также похитил из рюкзака потерпевшей ценности общей стоимостью в 30 тыс. рублей, рассказали в Следственном комитете России по столице.

Возбуждено уголовное дело по статьям об изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и ограблении. В кратчайшие сроки подозреваемого нашли и задержали. Им оказался уроженец Республики Таджикистан.

Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Также в рамках расследования уголовного дела правоохранители осмотрели место работы фигуранта. Выявлено 4 лица, которые находились на территории Москвы с нарушениями миграционного законодательства.

Ранее KP.RU рассказывал, что в Москве задержали мужчину, который домогался прохожей.