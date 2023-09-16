Вильфанд спрогнозировал потепление до +20 градусов в Москве на следующей неделе Фото: из открытых источников

На следующей неделе Москву ожидает нетипичная для сентября погодная аномалия, рассказал «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В столицу придет потепление до +20 градусов.

Циклон из Европы придет в Москву и Подмосковье. К среде, 20 сентября, температура поднимется до плюс 23 градусов, К концу недели она и вовсе будет на 4-5 градусов выше нормы, сообщил синоптик.

В понедельник, 18 сентября, ожидают облачную погоду с прояснениями. Вероятность кратковременных осадков высока. Ночью температура будет в районе 9-11 градусов выше нуля, а днем — +18-20 градусов.

Во вторник ожидают 15-20 градусов, а 20 сентября воздух прогреется до 18-23 градусов выше нуля. Оба дня пройдут, вероятно, без осадков.

Во второй половине недели будет более облачно, местами пройдет небольшой дождь. Температура ожидается выше нормы на 4-5 градусов.

Ранее KP.RU писал, что в ночь на воскресенье, 17 сентября, в Подмосковье возможны заморозки до -2 градусов.