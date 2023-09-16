В Новой Москве пресекли деятельность организаторов незаконной миграции Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

СК России по Москве возбудил уголовное дело по факту организации незаконной миграции группой по предварительному сговору. Как рассказали в пресс-службе ведомства, иностранцам продавали сертификаты о знании русского языка, истории и законов России, без фактического прохождения тестирования.

Группа лиц из числа сотрудников одного из обществ в помещении, расположенном в деревне Сахарово в Новой Москве, за денежное вознаграждение помогали иностранцам получить право на временное проживание или работу, вид на жительство или патент. Они продавали приезжим сертификаты о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ. При этом на самом деле знания клиентов не проверялись.

Ранее KP.RU рассказывал, что двое жителей столицы фиктивно зарегистрировали в своих квартирах 13 иностранцев. Возбуждено уголовное дело, мужчин привлекут к ответственности.