Небольшой дождь и до +20 градусов ожидаются в Москве 18 сентября

Атмосферное давление составит около 752 мм ртутного столба Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Москве в понедельник, 18 сентября, прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 18-20 градусов, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Атмосферное давление в городе составит около 752 мм ртутного столба, что выше нормы. В столице будет дуть ветер западной четверти со скоростью 5-10 метров в секунду.

В ночь на вторник характер погоды практически не изменится: в Москве будет прохладно, но обойдется без осадков. Температура воздуха составит плюс 6-8 градусов. Ветер юго-восточный, южный 5-10 метров в секунду. Днем 19 сентября в столице вновь будет сухо и облачно. Столбики термометров покажут 19-21 градуса тепла.

Ранее KP.RU писал, что Вильфанд спрогнозировал потепление до +20 градусов в Москве. По его словам, к выходным температурный фон будет на 4-5 градусов выше нормы.