Вильфанд пообещал летнюю погоду в Москве с 21 сентября

В столице ожидается по-августовски теплая погода Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве с четверга, 21 сентября, ожидается по-августовски теплая погода: воздух прогреется до плюс 24-26 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«Настоящая летняя погода прогнозируется с четверга. В этот день прогнозируются до плюс 20-24 градусов, в пятницу - до плюс 21-26 градусов», - подчеркнул он.

По словам синоптика, температурный фон будет на шесть градусов выше нормы климата. Теплые воздушные массы придут в столичный регион с Средиземного моря и Африканского побережья.

Вильфанд добавил: в понедельник и вторник, 18 и 19 сентября, местами пройдут дожди. Столбики термометров будут показывать от +18 до +21 градуса.

Ранее KP.RU писал, что небольшой дождь прогнозируется в Москве в понедельник. В столице будет дуть ветер западной четверти со скоростью 5-10 м/с.