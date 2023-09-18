Карту москвича адаптировали для слабовидящих и незрячих людей

Инклюзивный дизайн разработали совместно со Всероссийским обществом слепых. Фото: mos.ru

Незрячие и слабовидящие граждане теперь могут пользоваться картой москвича без посторонней помощи благодаря обновленному дизайну. На пластиковую карту шрифтом Брайля нанесены важные сведения: серия и номер карты, срок ее действия и номер телефона горячей линии, сообщили на сайте mos.ru.

Во время разработки нового дизайна специалисты протестировали несколько вариантов оформления совместно со Всероссийским обществом слепых. Эксперты одобрили идею с нанесением на карту москвича шрифта Брайля.

Карта москвича позволяет пользоваться льготным проездом в общественном транспорте, записываться к врачу, получать скидки. Для ее оформления нужно заполнить электронное заявление на портале mos.ru. Готовые карты выдают в офисах «Мои документы».

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