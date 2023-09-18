Приезжий ограбил и изнасиловал женщину в лифте на юге Москвы

По факту случившегося возбудили уголовное дело по двум статьям – разбой и насильственные действия сексуального характера Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве задержали 32-летнего уроженца Средней Азии. Он обвиняется в разбое и насильственных действиях сексуального характера, сообщили в телеграм-канале столичного СК.

По данным следствия, инцидент произошел в лифте жилого дома на ул. Белова. Злоумышленник, угрожая ножом, похитил у женщины телефон дорогостоящий телефон, а затем надругался над потерпевшей и скрылся. Москвичка обратилась в правоохранительные органы. Сумма материального ущерба составила 60 тысяч рублей.

Насильника оперативно задержали, в ходе допроса он не признал вину. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям – разбой и насильственные действия сексуального характера. Как выяснилось, обвиняемый находится на территории Москвы с нарушением миграционного законодательства. В ближайшее время СК будет ходатайствовать о его аресте.

Ранее KP.RU писал, что в Москве мужчина изнасиловал и ограбил новую знакомую. Инцидент произошел в сквере на северо-востоке столицы.