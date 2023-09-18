На МЦД-3 появятся новый городской вокзал на «Грачёвской» и реконструированная станция «Ховрино»

На МЦД-3 появятся новый городской вокзал на «Грачёвской» Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Московские центральные диаметры (МЦД) продолжают развиваться. В их числе и открывшийся в августе этого года МЦД-3 «Ленинградско-Казанский». Его длина - 85 километров с 38 остановками. Линия соединила Зеленоград с подмосковным городом Раменское. Благодаря этому местные жители экономят много времени ежедневных поездках. Кроме того, разгрузилось метро и соседние с ним дороги. Теперь для развития инфраструктуры МЦД-3 запланирована реконструкция станции «Ховрино» и строительство городского вокзала на базе станции «Грачевская». Подробностями поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Общая площадь городского вокзала с современным пассажирским конкорсом на базе станции «Грачевская» составит порядка шести тысяч квадратных метров», - отметил заммэра.

По его словам, реконструкция станции «Ховрино» создает возможность в будущем проложить дополнительно два главных пути для запуска высокоскоростной магистрали «Москва – Санкт-Петербург».

«После этого она станет еще удобнее для пассажиров», — уточнил Бочкарёв.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская отметила, что станции и городские вокзалы «впишут» в городское пространство. Это обеспечит максимальное удобство для жителей. К примеру, в створе Ижорской улицы через пути МЦД-3 построят внеуличный пешеходный переход.

«Он обеспечит удобный подход к станции МЦД-3 Ховрино и улучшит пешеходную связь между районами Западное Дегунино и Ховрино», - пояснила Княжевская.

В планах также и реконструкция соседних улиц. Их общая длина - порядка 1,2 километров. Сюда входят в том числе Путейская улица от Ховринского путепровода до Талдомской улицы, Библиотечный и Прибрежный проезды, Фестивальная улица и другие. Здесь также обустроят заездные карманы и новые разворотные площадки со зданиями конечной станции для наземного транспорта.

«Рядом построят многоуровневый паркинг и две трансформаторные подстанции», - добавила Княжевская.

По проекту приведут в порядок территорию площадью более 150 гектаров. С севера она ограничена МКАДом, с юга – Беломорской и Петрозаводской улицами, с востока – жилыми микрорайонами Западного Дегунина и промзоной «Коровино», с запада – Химкинским лесопарком.