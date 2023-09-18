В Шереметьево пресекли контрабанду кубинских сигар на 820 тыс. рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Шереметьево таможенники пресекли контрабанду табачной продукции из Кубы на 820 тысяч рублей, сообщили KP.RU в пресс-службе ФТС.

Так, 57-летняя кубинка попыталась провезти через «зеленый» коридор 150 сигар и 800 сигарет. Запрещенный товар выявили с помощью рентгена. В багаже женщины лежали 150 сигар COHIBA и Hoyo de Monterrey, а также 40 пачек сигарет. При этом по правилам пассажирам запрещено перевозить более 50 сигар и 200 сигарет.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дело о незаконном перемещении табачных изделий. Кубинке грозит штраф до 1 млн рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Детали случившегося выясняются.

Ранее KP.RU писал, мужчина попытался провезти через Домодедово 25 кг украшений. Изделия стоимостью 4,5 млн рублей предназначались для продажи.