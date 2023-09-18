Строящееся задание загорелось на территории «Физтехпарка» в Москве

На месте работают экстренных службы города Фото: Александр ГЛУЗ

В Москве в понедельник, 19 сентября, произошел пожар в строящемся здании, расположенном на территории «Физтехпарка». Огонь охватил площадь в 70 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

«На Долгопрудненском шоссе загорелось строящееся здание на территории "Физтехпарка"», - рассказал собеседник агентства. По его словам, в здании находятся люди, они просят о помощи. Сведения о пострадавших не поступали. Из постройки эвакуировали два человека, их передали медикам для осмотра. Детали случившегося выясняются.

«Заявка поступила в 13:51 Долгопрудненское шоссе, 3. На территории строящегося здания загорелись стройматериалы - утеплитель. В 14:22 возгорание было ликвидировано», - рассказали KP.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Ранее KP.RU писал, что 16 сентября на северо-западе Москвы горел торговый центр. В момент происшествия в здании не было людей, никто не пострадал. На месте работали сотрудники экстренных служб.