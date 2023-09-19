Тело грудного ребенка со следами удушения нашли в квартире в Москве

На месте происшествия работают следователи и криминалисты Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Москве следователи устанавливают все обстоятельства смерти десятимесячного ребёнка. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного СК.

По данным следствия, тело грудничка обнаружили в квартире на ул. Таганрогская 19 сентября. Предварительно, специалисты выявили признаки насильственной смерти - малыш умер от удушения.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они осматривают квартиру. Правоохранителям предстоит установить полную картину случившегося. Детали инцидента пока не раскрываются.

Ранее KP.RU писал, что мужчина убил сотрудницу столичного Роспотребнадзора в сквере на западе Москвы. Злоумышленнику предъявили обвинение. На допросе он признал вину и сообщил, что ранее не был знаком с потерпевшей. Мотивом преступления стала внезапно возникшая неприязнь. Расследование уголовного дела продолжается.