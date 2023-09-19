Убитая в Москве женщина была сотрудницей Роспотребнадзора

Расследование уголовного дела продолжается Фото: Олег ЗОЛОТО

Женщина, убитая в сквере на западе столицы, оказалась чиновницей столичного Роспотребназдора. Об этом KP.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, утром 18 сентября случайный прохожий заметил труп женщины возле многоэтажки и вызвал правоохранителей. Специалисты установили, что москвичку задушили, также на лице погибшей зафиксировали повреждения. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Подозреваемого задержали, им оказался 37-лентий ранее судимый мужчины. Ему предъявили обвинение. На допросе злоумышленник признал вину и рассказал, как он совершил преступление. Обвиняемый утверждает, что ранее не был знаком с женщиной – он напал на нее из-за внезапно возникшей неприязни. «И я просто захотел ее убить. Просто так», - заявил мужчина.

Расследование уголовного дела продолжается, назначены необходимые экспертизы.