В Москве возбудили уголовное дело после угроз военкору Владиславу Шурыгину

Расследование контролирует столичная прокуратура Фото: МВД Медиа

В Москве возбудили уголовное дело по факту угроз военкору Владиславу Шурыгину. Речь идет о статьях «Угроза убийством» и «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры.

По данным ведомства, Шурыгину позвонил неизвестный и сообщил, что готовится запустить в его дом беспилотника (БПЛА). Кроме того, военкору регулярно поступали звонки с других номеров – также с угрозами.

В прокуратуре напомнили, что Владислав Шурыгин – военный журналист, который ведет репортажи о специально военной операции (СВО). Правоохранители полагают, что преступные действия связаны с работой военкора. Расследование находится на контроле.

Ранее KP.RU писал, что в Москве задержали сотрудника производства беспилотников за слив данных. По версии следствия, мужчина выкладывал на сайт для программистов персональные и технические учетные записи и пароли к ним.

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