Сергунина: Накануне Всемирного дня туризма в Москве проведут более 380 экскурсий

Фото: Пресс-служба Мостуризма

Всемирный день туризма отмечается 27 сентября. Накануне этой даты в столице состоятся бесплатные групповые экскурсии в рамках культурно-просветительской акции «Московские истории». Как сообщила исполняющий обязанности заместителя мэра Москвы Наталья Сергунина, желающие смогут поучаствовать в них с 23 по 25 сентября. Онлайн-регистрация открыта в турсервисе Russpass до 20 сентября.

«Профессиональные гиды проведут больше 380 экскурсий. Москвичи и туристы смогут прогуляться по историческому центру, побывать в городских парках, музеях, библиотеках и на других площадках», — отметила Наталья Сергунина.

По ее словам, культурно-просветительскую акцию проводят в столице с 2020 года. За все время ее участниками стали более 24 тысяч взрослых и детей.

В этом сезоне проект пополнился девятью культурными площадками. Среди них - Дом культуры «ГЭС-2», Музей Победы, Третьяковская галерея, Государственный музей искусства народов Востока, Еврейский музей и центр толерантности и другие.

КОНКРЕТНО

Экскурсия «Московские легенды — ЦДМ» посвящена Центральному детскому магазину на Лубянке. Участники полюбуются его уличными витринами, изучат витражи с сюжетами русских народных сказок, осмотрят обновленное пространство «Музея детства» с более чем 1000 экземплярами игрушек 1950-1980-х годов.

Маршрут «Университетский квартал» пройдет по территории знаменитого вуза страны - МГУ.

Прогулка по Бульварному кольцу раскроет интересные факты об исторических сооружениях центра столицы. В их числе Дом-музей Ермоловой, Московский художественный академический театр имени Горького, памятники Пушкину и другим поэтам и писателям.

Достаточно зарегистрироваться, заполнить свой профиль в сервисе Russpass и записаться на любую экскурсию.

Программа подготовлена Комитетом по туризму Москвы при поддержке столичного Департамента культуры, Департамента инвестиционной и промышленной политики города, Московского дома национальностей, ГПБУ «Мосприрода», Московского метрополитена, а также экскурсионных компаний и Ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров.