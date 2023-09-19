Школьника из Москвы укололи шприцем с неизвестным веществом

В Москве школьник получил укол шприцем в ягодицу Фото: Shutterstock

В Москве 11-летнего мальчика укололи шприцем с неизвестным веществом в школе. Подросток обратился в медицинское учреждение, сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что инцидент произошёл19 сентября в учебном заведении на улице Главмосстроя. После уроков мальчик обрался со своими знакомыми на территории школы. Когда ребенок отвлекся, кто-то уколол его шприцем в ягодицу. В настоящий момент неизвестно, что находилось в щирице. Детали случившегося выясняются. Правоохранители организовали проверку.

Ранее KP.RU писал, что в Москве девочка укололась о шприц в автомобиле каршеринга. Позднее экспертиза показала, что в нем содержался синтетический наркотик - мефедрон. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Информация о состоянии девочки не поступала.

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