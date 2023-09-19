Самая дешевая двухэтажная квартира в Москве продается за 17,7 млн рублей

Двухэтажные квартиры и пентхаусы пользуются стабильным спросом Фото: Михаил ФРОЛОВ

Самая бюджетная двухэтажная квартира в новостройках Москвы стоит 17,7 млн рублей. При этом самый дорогой лот стоит 1,39 млрд рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Метриум».

По словам экспертов, в сентябре 2023 года в столице было представлено 217 лотов в 46 проектах всех сегментов. Но двухэтажные квартиры и пентхаусы обладают рядом преимуществ: возможностью зонирования помещений, высоким уровнем освещения, увеличением приватности в доме. Несмотря на свою стоимость, такая недвижимость пользуется спросом. Кроме того, на премиальном рынке даже наблюдается дефицит дуплексов и пентхаусов.

Ранее KP.RU писал, что в столице наиболее доступное жилье продается в Филимонковском поселении и Бибирево. Стоимость лотов площадью 35 «квадратов» составляет около 7 млн рублей.

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