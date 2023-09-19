Злоумышленники похитили москвичку и потребовали 10 млн долларов у ее матери

Злоумышленник требовали 10 млн долларов за освобождение женщины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве задержали двух ранее судимых мужчин, подозреваемых в похищении женщины, вымогательстве и угоне автомобиля. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На парковке делового центра «Москва-Сити» злоумышленник подошли к женщине-аналитику известной инвесткомпании, ударили ее по голове и посадили в машину. Затем они отвезли потерпевшую в коттеджный поселок в Подмосковье. Там москвичку удерживали около недели. За освобождение они потребовали у матери потерпевшей 10 млн долларов.

Правоохранители установили местонахождение злоумышленников и задержали их, женщину освободили. В ходе обыска у преступников изъяли наручники и электрошокеры. Расследование уголвоного дела продолжается.

Ранее KP.RU писал, что в Москве женщина задушила 10-месячного сына. Подозреваемую задержали, назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Возбуждено уголовное дело об убийстве.