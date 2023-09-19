Вильфанд предупредил москвичей о пожароопасной погоде в конце недели

В столице на этой неделе будет по-летнему тепло Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Москве на этой неделе ожидается по-настоящему летняя погода. В связи с высокой температурой установится четвертый класс пожарной опасности, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По его словам, теплее всего будет в конце недели: в выходные воздух прогреется до плюс 22-24 градусов, а местами – до 25 градусов. Ночью столбики термомтетров будут показывать около 10-12 градусов тепла.

«Такие температуры характерны для третьей пятидневки августа, это настоящая летняя погода. Осадки могут пройти небольшие, они точно не будут раздражающими и влияния на погоду и настроение не окажут», - подчеркнул синоптик.

Вильфанд добавил, что погоду в Москве пока нельзя назвать «бабьим летом», поскольку оно наступает после затяжного ненастья. При этом в столице сентябрь выдался сухим и теплым.

Ранее KP.RU писал, что в Москве сентябрь может войти пятерку самых сухих за всю историю метеонаблюдений. Всего с начала месяцы в городе выпало лишь 4,1 мм осадков.