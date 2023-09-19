Игрок кировской любительской футбольной команды найден мертвым в Москве

Причиной смерти парня стало алкогольное отравление Фото: Андрей КАРА

В Москве обнаружили тело игрока любительской футбольной команды. По факту случившегося организовали доследственную проверку, сообщил KP.RU источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что молодому человеку было всего 20 лет. Его труп нашли в столичном общежитии. По предварительной информации, парень умер от алкогольного отравления. Причины и обстоятельства случившегося выясняются, правоохранители восстанавливают полную картину случившегося.

По данным "Известий", возле тела мужичины лежали бутылки из-под алкоголя.

Ранее KP.RU писал, что в Москве мать задушила собственного ребенка. Мальчику было всего десять месяцев. По факту случившегося возбудили уголовное дело, женщину задержали, с ней проводят следственные действия. Назначены необходимые экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая.