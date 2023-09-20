В Москве пообещали небольшой дождь и до +22 градусов тепла 20 сентября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Днем 20 сентября, в среду, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и температура воздуха от 20 до 22 градусов тепла. Во второй половине дня местами пройдет небольшой дождь, передает Гидрометцентр России.

В столице будет дуть юго-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду, порывы будут периодически достигать 17 метров в секунду. На протяжении дня атмосферное давление окажется на уровне в 748-749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы.

С наступлением ночи в Москве похолодает до +12-14 градусов, ветер останется прежним, исчезнут только сильные порывы. Ожидается небольшой дождь, пасмурность также сохранится.

Ранее KP.RU писал, что сентябрь в Москве может войти в топ-5 самых сухих за всю историю метеонаблюдений. За полмесяца выпало всего 4,1 мм осадков.