В Москве молодой человек изнасиловал 16-летнюю девочку в лифте Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

25-летний молодой человек зашел в кабину лифта жилого дома в Шипиловском проезде Москвы вместе с незнакомой 16-летней девочкой. Он напал на нее и совершил насильственные действия сексуального характера, после чего сбежал. Подозреваемого оперативно установили и задержали, сообщает Следственный комитет России по столице.

Произошло изнасилование днем 15 сентября, в пятницу. После случившегося подросток обратилась в правоохранительные органы. В кратчайшие сроки местонахождение педофила установили. Его задержали. В ходе допроса вину мужчина не признал.

Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Следствие намерено ходатайствовать перед о заключении фигуранта под стражу. Расследование продолжается.

Ранее KP.RU писал, что правоохранители задержали в Москве 29-летнего мигранта, который домогался девочки на юго-западе Москвы. Затем от его действий пострадали еще два ребенка. Педофил оказался нелегалом.