Жители взорвавшегося в Балашихе дома рассказали, что соседи не открывали газовикам

Жители взорвавшегося в Балашихе дома: соседи часто сами не открывают газовикам Фото: Александр РОГОЗА

20 сентября рано утром в 9-этажке в подмосковной Балашихе произошел взрыв. Это сдетонировал бытовой газ. Два человека погибли, есть пострадавшие.

Сейчас на месте работают оперативные службы, скоро спасатели приступят к разбору завалов.

Тем временем, жильцы поврежденного дома говорят, что подобная трагедия могла произойти из-за халатности самих жителей.

- У нас, например, не все жильцы открывают двери, когда приходят газовики. Все на работе, всем некогда, - сказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Екатерина С., жительница дома из микрорайона на 1ой Балашихе.

Она поделилась, что в домовом чате регулярно пишут, что половина жильцов игнорирует сообщения о проверке газового оборудования. С учетом того, что дома совсем не новые, то почувствовать запах газа там крайне сложно.

- Даже когда обнаруживается утечка, люди не видят в этом большой проблемы и жмутся платить. Дорого! Мне, например, заменили оборудование почти на шесть тысяч рублей, не всякая бабушка может так раскошелиться, - заключила она.