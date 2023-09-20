Суд арестовал обвиняемого в убийстве девушки в сквере на западе Москвы Фото: Архив "КП"

Замоскворецкий районный суд столицы отправил под стражу 37-летнего уроженца Дагестана, обвиняемого в убийстве женщины в сквере на Молдавской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по столице.

Напомним, 18 сентября случайный прохожий обнаружил тело женщины с признаками насильственной смерти – удушения и травм в области лица. Подозреваемого в убийстве оперативно задержали. Им оказался 37-летний уроженец Дагестана.

На допросе мужчина признал свою вину и рассказал, что не был знаком со своей жертвой. Он напал на женщину из-за внезапно возникшей к ней неприязни. Детали случившегося выясняются.

По данным следствия, ранее фигурант был судим за совершение тяжкого преступления.