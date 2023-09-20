В Москве обновили температурный рекорд для 20 сентября, державшийся с 1937 года Фото: Иван МАКЕЕВ

В 15 часов на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, температура воздуха достигла отметки в +24,3 градуса. Это на 0,1 градуса выше, чем суточный рекорд этого дня, установленный 20 сентября 1937 года, рассказал ведущий синоптик прогностического центра «Фобос» Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Пока что точное значение нового рекорда неизвестно: его объявят после 21 часа, когда снимут показания с максимальных термометров.

— Добавлю, что это первый рекорд тепла в столице со 2 января нынешнего года, — сообщил Леус.

Ранее сообщалось, что в Москве в среду, 20 сентября, синоптики прогнозировали небольшой дождь и довольно теплую погоду: ожидалось, что воздух прогреется до +22 градусов. При этом днем также обещали сильный порывистый ветер со скоростью до 17 метров в секунду.