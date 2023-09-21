Мошенники заставили пенсионерку из Москвы отдать им валютные сбережения Фото: Алексей БУЛАТОВ

78-летней москвичке на домашний телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший убедил женщину снять сбережения мужа со счета и передать им. В общей сложности пенсионерка потеряла валюту на сумму более 25 млн рублей, рассказали в ГУ МВД России по столице.

По указанию собеседника женщина отправилась на вызванном для нее такси в отделение банка и сняла иностранную валюту. На Ленинском проспекте рна передала деньги неизвестной женщине. Позже потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Сокол Москвы задержали на железнодорожной станции в Ростове-на-Дону 58-летнюю сообщницу аферистов. Именно она забрала у пенсионерки деньги, а затем перевела их другим злоумышленникам. Фигурантку отправили под домашний арест. Ее сообщников ищут.

Ранее KP.RU рассказывал, что в столице задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерок на 1,8 млн рублей. Молодой человек нашел работу в мессенджере.