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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 7:30

Мошенники заставили пенсионерку из Москвы отдать им валютные сбережения

Женщина передала сообщнице аферистов наличные на 25 млн рублей
Мила ГЕНЬ
Мошенники заставили пенсионерку из Москвы отдать им валютные сбережения

Мошенники заставили пенсионерку из Москвы отдать им валютные сбережения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

78-летней москвичке на домашний телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Звонивший убедил женщину снять сбережения мужа со счета и передать им. В общей сложности пенсионерка потеряла валюту на сумму более 25 млн рублей, рассказали в ГУ МВД России по столице.

По указанию собеседника женщина отправилась на вызванном для нее такси в отделение банка и сняла иностранную валюту. На Ленинском проспекте рна передала деньги неизвестной женщине. Позже потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Сокол Москвы задержали на железнодорожной станции в Ростове-на-Дону 58-летнюю сообщницу аферистов. Именно она забрала у пенсионерки деньги, а затем перевела их другим злоумышленникам. Фигурантку отправили под домашний арест. Ее сообщников ищут.

Ранее KP.RU рассказывал, что в столице задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерок на 1,8 млн рублей. Молодой человек нашел работу в мессенджере.