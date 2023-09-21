Сергунина: Молодежь Москвы соберётся на форум студенческого волонтерства «В центре добра»

Фото: пресс-служба КОСиМП

Вузовские волонтерские объединения столицы смогут поучаствовать в первом московском форуме «В центре добра». Как сообщила исполняющий обязанности заместителя мэра столицы Наталья Сергунина, мероприятие проведут 25 сентября в Центре международной торговли.

«Заявки на участие в этом событии подали уже более 300 студентов и молодых сотрудников из 100 вузов. Они поделятся своими идеями, обменяются опытом с единомышленниками и получат рекомендации экспертов в сфере молодежной политики», — рассказала Наталья Сергунина.

Форум дает старт циклу встреч для волонтерских организаций, действующих в образовательных учреждениях. В ноябре формат расширят, пригласив для участия представителей школ и колледжей. Студенты и молодые сотрудники вузов с помощью специалистов «Мосволонтера» смогут определиться со стратегией развития своих объединений. Им также будет доступна методическая помощь и обучение важным для них компетенциям.

Фото: пресс-служба КОСиМП

Например, занятия посвятят таким темам, как разработка механизмов взаимодействия и сотрудничества с партнерскими некоммерческими организациями, инструменты вовлечения и мотивации начинающих сотрудников, плюсы и минусы в работе волонтерских центров. Подробнее о поддержке городом деятельности активных москвичей расскажут представители власти. Затем в формате нетворкинга состоится обсуждение с молодежью запланированных мероприятий и современных трендов волонтерства. На ноябрьском форуме результат общей работы представят в виде сборника лучших идей. Для школ и колледжей предложат практическое пособие, которое поможет создать систему преемственности волонтерства в учебных заведениях - от детсада до института.

Форум организует ресурсный центр «Мосволонтер» при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.