В Москве дорожные камеры начнут выявлять непристегнутых пассажиров Фото: Shutterstock

Более 200 камер в Москве будут определять, пристегнуты ли пассажиры в машинах. Нарушителей ждет штраф — 1000 рублей, рассказали в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

206 комплексов с нейросетью будут следить за тем, чтобы пассажиры в машине оставались пристегнутыми во время движения. Штраф за нарушение будет направлен на имя собственника авто.

Непристегнутых водителей выявляют более 500 умных камер. Теперь действие некоторых из них расширят и на пассажиров. Таким образом безопасность на дорогах станет выше.

Сотрудники ЦОДД будут рассматривать каждый случай с признаками нарушения, а любые сомнения всегда будут трактоваться в пользу собственника транспорта, отметили в ведомстве.

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