Жителей Москвы предупредили о сильном тумане до утра пятницы

Видимость ухудшится до 300-800 метров Фото: Михаил ФРОЛОВ

Москвичей предупредили о сильном тумане до утра понедельника. В Москве и Московской области ввели «желтый» уровень опасности из-за густой дымки, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

«Туман. Период предупреждения до 09 ч. 22 сентября». Уточняется, что видимость на столичных дорогах ухудшится до 300-800 метров.

Кроме того, в столичном регионе действует «желтый» уровень погодной опасности из-за четвертого уровня пожароопасности.

Напомним «желтый» – это второй уровень опасности, при котором погодные условия могут быть опасны для людей и отдельных видом их деятельности. Во время тумана водителей призывают быть внимательными, соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Роман Вильфанд предупредил москвичей о пожароопасной погоде в конце недели.