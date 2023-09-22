Тишковец: третью подряд летнюю ночь зафиксировали в Москве

В Москве, на метеостанции Балчуг, минимальная температура воздуха за минувшую ночь составила +16.1 Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве зафиксировали третью подряд летнюю ночь – в столице повторился рекорд 48-летней давности, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем телгерам-канале.

По словам синоптика, на метеостанции Балчуг минимальная температура составила +16,1 градуса, в Тушино - +13,4 градуса. При этом на базовой метеостанции ВДНХ столбики термометров показали +13 градусов.

«По метеостатистике рекорд для ВДНХ принадлежит 1975 г, когда метеорологи зафиксировали +13.0, а значит, прошедшая ночь повторила температурный максимум 48-летней давности!», - написал Тишковец.

Ранее KP.RU писал, что москвичей предупредили о тумане до утра пятницы. Видимость в столице ухудшилась до 300-800 метров. Автомобилистов призвали соблюдать скоростной режим и избегать резких маневров в непогоду.