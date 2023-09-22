Автомобиль протаранил остановившуюся на МКАД машину

На месте аварии работают оперативные службы города Фото: Департамент транспорта Москвы

В Москве на 82-м километре МКАД произошла авария – автомобилист протаранил машину, стоящую на проезжей части. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Транспортные средства столкнулось утром в пятницу, 22 сентября. На месте ДТП работают оперативные службы города. Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

В Дептрансе добавили, что движение на участке затруднено. Столичных водителей просят выбирать альтернативные маршруты проезда. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее KP.RU писал, что в Москве мужчина поджег чужой «Гелендваген», когда не смог его угнать. Кроме того, злоумышленник украл из машины панаму и жилетку. Сумма материального ущерба составила 1,8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, фигуранта арестовали.