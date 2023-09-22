В Москве работница клининга ограбила клиента на 8 млн

Злоумышленнице грозит до 10 лет тюрьмы Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве правоохранители задержали женщину, подозреваемую в краже из квартиры, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Инцидент произошел на Большом Овчинниковском переулке. Женщина пришла в квартиры в качестве сотрудницы клининговой фирмы. Выполнив уборку, она прихватила с собой 538 тысяч рублей и брендовые часы. Общая сумма материального ущерба превысила 8 млн рублей.

Воровку поймали, ей оказалась 50-летняя москвичка. Похищенное имущество у подозреваемой изъяли, в ближайшее время его вернут законному владельцу. Возбуждено уголовное дело о краже, теперь фигурантке грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

Ранее KP.RU писал, что в мошенники заставили пенсионерку из Москвы отдать им валютные сбережения. Жительница столицы лишилась 25 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.