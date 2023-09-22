Метеоролог Позднякова: бабье лето в Москве закончится на следующей неделе

Бабье лето закончится в столице в начале последней пятидневки сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве бабье лето завершится в начале последней пятидневки сентября, при этом в столичном регионе все равно будет умеренно тепло. Об этом сообщила специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова в своем телеграм-канале.

«Если в выходные дни аномалия средней суточной температуры воздуха будет выше нормы на 7-8 градусов, то к концу месяца она окажется на уровне +2..+3 градусов», - написала специалистка.

По ее словам, после небольшого похолодания в столице по-прежнему будет сухо – в ближайшее время в городе обойдется без дождей. Погода будет комфортной.

Ранее KP.RU писал, что в Москве зафиксировали третью подряд летнюю ночь. На метеостанции Балчуг минимальная температура составила +16,1 градуса, в Тушино - 13,4 градуса, а на ВДНХ +13 градусов.