Движение на Садовом кольце перекроют из-за «Московского мотофестиваля»

Также нельзя будет проехать по улице Маши Порываевой и по проспекту Академика Сахарова Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве в субботу, 23 сентября, временно перекроют движение по внешней стороне Садового кольца из-за проведения «Московского мотофестиваля». Ограничения будут действовать с 13:50 до прохождения колонны, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Кроме того, с 00:01 до 16:00 нельзя будет проехать по улице Маши Порываевой и по проспекту Академика Сахарова. Также на этих участках будет недоступна парковка – до 10:00 24 сентября. Автомобилистов просят заранее планировать поездки и учитывать все дорожные ограничения.

Ранее KP.RU писал, что в Москве дорожные камеры начнут выявлять непристегнутых пассажиров. В столице работает уже 200 обновленных систем фиксации. Штраф за нарушение будут отправлять владельцу автомобиля.