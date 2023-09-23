Вильфанд спрогнозировал похолодание в Москве с 25 сентября

На следующей неделе в столице обойдется без дождей, небольшие осадки возможны лишь в понедельник Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве и Подмосковье с понедельника, 25 сентября, ожидается заметное похолодание. Столбики термометров будут показывать до плюс 15-20 градусов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

«С понедельника - заметное понижение температуры. Ночь еще теплая: +10+12 градусов, а дневные температуры уже будут в диапазоне +17+19 градусов», — уточнил синоптик.

По его словам, температурный фон в столичном регионе составит около 15-20 градусов. Несмотря на похолодание, температура все еще будет на три-четыре градуса выше нормы. Вильфанд добавил: на следующей неделе в столице обойдется без дождей, небольшие осадки прогнозируются лишь в понедельник.

Синоптик отметил, что москвичей также ждет теплое начало октября с температурой в 15-20 градусов.

Ранее KP.RU писал, что в Москве бабье лето завершится в начале последней пятидневки сентября. Несмотря на это горожан ждет умерено теплая погода.