Женщина украла два телефона у школьников на детской площадке в Москве

Злоумышленница вернула потерпевшим деньги, вырученные от продажи смартфонов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Москве правоохранители задержали 41-летнюю женщину, подозреваемую в краже телефон с детской площадки, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

Инцидент произошел на Ленинградском шоссе. Злоумышленница заметила сумку на скамейке и вытащила из нее два телефона, которые туда положили ребята, играющие на площадке. После этого подозреваемая скрылась. Когда дети закончили играть – они обнаружили пропажу: вместо четырёх гаджетов в сумке лежали только два. Школьники рассказали о произошедшем родителям, те обратились в полицию.

Подозреваемую поймали, она успела продать украденные телефоны. По факту случившегося возбудили уголовное дело о краже. Фигурантка находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Она вернула потерпевшим деньги, вырученные от продажи смартфонов.

Ранее KP.RU писал, что в Москве сотрудница клининга ограбила клиента на 8 млн рублей. После уборки женщина захватила с собой деньги и несколько дорогостоящих часов.