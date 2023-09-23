Ограничения введут на некоторых участках МКАД из-за строительных работ

Временные ограничения начнут действовать с 1 октября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Москве введут ограничения и перекрытия движение из-за проведения строительных работ на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля. Изменения будут действовать семь месяцев – с 1 октября до 1 апреля, сообщили в телеграм-канале столичного Департамента транспорта.

Так, на участках 13-го, 14-го и 15-го км МКАД перекроют одну полосу движения. Кроме того, нельзя будет проехать по съезду с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля – в сторону центра. Ограничения также введут и на других участках – съездах с ул. Капотня, ул. Энергетиков.

Автомобилистов просят заранее планировать поездки и учитывать все дорожные ограничения.

Ранее KP.RU писал, что движение на Садовом кольце перекроют из-за проведения «Московского мотофестиваля» 23 сентября. Проезжую часть освободят после прохождения всей колонны. Также из-за мероприятия ограничения введут на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой.