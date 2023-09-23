Стену у завода «Москвич» украсили граффити

Фото: пресс-служба Департамента капитального ремонта Москвы

В столице граффити украсили бетонную стену, которая тянется вдоль завода «Москвич». Ее протяженность – 1,3 км, сообщили на сайте mos.ru.

Работы проводились в рамках благоустройства улицы Коломникова, территорий около культурного центра «Москвич» и станции метро «Текстильщики». На стене появились изображения со знаковыми моделями отечественных автомобилей, а также абстрактные тематические рисунки. Специалисты решили украсить стену из-за ее неухоженного вида.

Кроме того, во время работ проложили около 200 метров дождевой канализации, расшили зону для пешеходов, обновили покрытие на тротуарах, установили уличные фонари. Недалеко от центра «Москвич» открыли точки велопраката.

Ранее KP.RU писал, что в Москве ограничения введут на некоторых участках МКАД из-за строительных работ. Они продлятся с 1 октября до 1 апреля.