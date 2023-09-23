Москвичей предупредили о сильном ветре 24 сентября

«Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе из-за порывистого ветра Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и Московской области из-за сильного ветра. Ожидаются порывы до 15 метров в секунду, следует из данных прогностической карты, опубликованной на сайте Гидрометцентра России.

Уточняется, что предупреждение будет действовать до вечера воскресенья. «Ветер. Период предупреждения с 12 ч. 24 сентября до 18 ч. 24 сентября», - говорится в сообщении.

Кроме того, до конца понедельника, 25 сентября, в столичном регионе продолжит действовать «желтый» уровень опасности из-за высокого уровня пожароопасности (4 класс).

Напомним, «желтый» – это второй уровень опасности, при котором погодные условия могут быть потенциально опасны для людей и отдельных видов их деятельности. Во время ветра граждан просят быть аккуратными и внимательными, обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не оставлять машины под деревьями.

Ранее KP.RU писал, что синоптик Роман Вильфанд спрогнозировал похолодание в Москве с 25 сентября. Температурный фон будет в диапазоне от +15 до +20 градусов.